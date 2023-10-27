О том, что по мнению экс-игрока сборной Бразилии Роналдо Луиса Назариу ди Лимы в 2023-м году «Золотой мяч» обязательно окажется в руках у Лионеля Месси, разместившись на полке рядом с подобными наградами, пишет «НБН», ссылаясь на материал WION.

Роналдо подчеркнул — аргентинец, несомненно, заслуживает вручения «Золотого мяча-2023» (запланировано 30-го октября в Париже), поскольку отметился впечатляющей победой на «Чемпионате мира-2022», прошедшем в Катаре.

Прямая речь бывшего игрока сборной Бразилии:

«Золотой мяч» должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Другого пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022 — было особенным. Это напомнило мне о выступлениях Диего Марадоны и Пеле на чемпионатах мира.

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