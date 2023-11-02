О том, что в профессиональной футбольной лиге, являющейся высшим дивизионом системы аналогичных объединений в США и Канаде, на днях объявили победителя в номинации «Лучший новичок нынешнего сезона», и данную награду завоевал вовсе не Лионель Месси, этим летом перебравшийся в «Интер-Майами» из французского «Пари Сен-Жермен», пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Major League Soccer.

Как стало известно, 36-летний аргентинец серьезно отстал от 28-летнего грека Гиоргоса Гиакумакиса, играющего за «Атланту-Юнайтед». В частности, Лионель Месси провел в чемпионате-2023 только 6 матчей, в которых забил лишь 1 гол и совершил 2 результативных подачи, тогда как Гиоргос Гиакумакис в данном сезоне отличился 17 голами в 27 матчах.

Ранее наш информационный портал писал о том, что промоутер Усика потребовал доказательств травмирования Фьюри из-за переноса долгожданного боя.