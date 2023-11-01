О том, что промоутер украинского боксера Александр Красюк рассчитывает на предоставление документальных подтверждений травмирования британца Тайсона Фьюри из-за смещения даты боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, пишет «НБН», ссылаясь на материал Boxing Scene.

Как стало известно, посредник затребовал от представителей «Цыганского Короля» официальных свидетельств, касающихся текущего состояния здоровья британца. В частности, Красюк сделал однозначное заявление:

Мы умные люди и все понимаем — травмы случаются. Однако все нужно сделать правильно. Если он действительно травмирован, то нужны документы, которые это подтвердят. Есть процедура.

Ранее мы писали о том, что Валуев опрометчиво спрогнозировал исход боя Усика и Фьюри.