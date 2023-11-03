О том, как бывший игрок киевского «Динамо», ныне являющийся наставником узбекского «Пахтакора» Максим Шацких, прокомментировал увольнения Патрика ван Леувена из ФК «Шахтер», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Спорт-Экспресса».

По словам Шацких, нидерландцу не удалось наладить отношения с составом «Шахтера», и именно по этой причине «горняки» быстро отыскали ему замену, в частности, Патрик ван Леувен следовал своими принципиальным специфическим методам в работе, помогающим добивать качественного результата, и потому не смог должным образом контактировать со «старшими ребятами» в отдельности, и с коллективом в целом.

Тренер «Пахтакора» емко высказался о «горняках» и ван Леувене:

Вы должны выполнять требования, за результат будет тренер отвечать, а вы делайте свою работу качественно, старайтесь хотя бы! Для меня это как-то дико. Контакт тренера с командой должен быть, но в рамках дозволенного.

Ранее мы писали о том, как тренер львовских «Карпат» прокомментировал фиаско «Шахтера» после смены тренера на Пушича.