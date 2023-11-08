О том, как наш легендарный футболист Андрей Шевченко оценил игровые моменты с участием форварда французского ФК «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Football-Italia.

По словам Шевченко, он не думает ничего слишком отрицательного, фиксируя игру футболистов, за которыми наблюдать попросту по душе. В частности, из всех нападающих, которые сейчас играют, украинцу весьма нравится Мбаппе – француз «всегда смотрит, следит за игрой, наблюдает за соперником и ищет свой шанс».

Шевченко подчеркнул то, что его восхищает в игре Мбаппе:

Он очень быстрый, но что делает его эффективным, так это качество его движений, тот факт, что он может пойти влево или вправо, и он может пробить любой ногой, когда у него достаточно пространства.

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