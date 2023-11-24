О том, что атакующий полузащитник команды «Шахтер» Георгий Судаков, заслуженно стал футболистом, которым активно интересуются многочисленные ведущие клубы «Премьер-Лиги» и Европы, пишет «НБН», ссылаясь на материал 90min.

В частности, благодаря голам и «ассистам», которыми Судаков отличился не только с «Шахтером», но и с нацсборной Украины, данный игрок, судя по всему, на данный момент — самый обсуждаемый молодой талант в Европе, который со следующего года, вероятно, перейдет в иную команду.

Как стало известно, в «Ювентусе», «Наполи» и дортмундской «Боруссии» еще летом обсуждали трансфер Судакова. И все это помимо высокой степени заинтересованности, проявляемой руководством «Барселоны», «Баварии», леверкузенского «Байера», «Арсенала», «Манчестер-Сити», «Ньюкасл-Юнайтед» и «Вест-Хэм-Юнайтед» (приехали в Леверкузен в понедельник, только бы увидеть игру Судакова в составе сборной Украины с Италией).

Ранее мы писали о том, как Ребров высказался относительно готовности нацсборной Украины к «стыковочной» игре с командой, выпавшей на жеребьевке плей-офф.