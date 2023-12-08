О том, что к индивидуальным нейтральным атлетам (Individual Neutral Athletes), имеющим паспорта РФ или РБ применят ужесточенные правила отбора, рекомендованные международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий со стороны исполнительного комитета МОК в марте 2023-го года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Международного олимпийского комитета».

Как стало известно, россияне и белорусы в статусе Individual Neutral Athletes, обязаны будут соблюдать не только все правила/положения (включая антидопинговые), применяемые на «Олимпийских играх», но и должны подписать обновленные «Условия участия», содержащие требования касательно уважения к «Олимпийской хартии» и миссии «Олимпийского движения для [сохранения] мира».

Ранее мы писали о том, как можно выбрать лучшую «букмекерскую контору».