О том, что за свои матчи, проведенные в рамках «Лиги Чемпионов», команда из Донецка смогла заработать 46 млн 377 тыс. в европейской валюте, пишет «НБН», ссылаясь на таблицу подсчета тематического интернет-ресурса Fotcalc.

В частности, за выход в групповой раунд, «Шахтеру» одномоментно выплатили 15,64 млн евро, и здесь «горнякам», триумфально выигравшим у «Антверпена» и «Барселоны», отчислили еще 8,4 млн евро. Кроме того, не менее 734 тыс. евро, в качестве так называемой «нераспределенной прибыли», тоже станут некоторым бонусом для «Шахтера», помимо клубного коэффициента в 21,6 млн евро.

Таким образом, «Шахтер» разместился на 17-м месте этого финансового рейтинга, а 1-е место — у «Реал-Мадрида» с 79 млн 892 тыс. евро.

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