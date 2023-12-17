О том, что по словам Ваната, ему тяжелее всего было выстоять в играх с «Днепром-1», «Кривбассом», «Черноморцем» и «Колосом», пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный тематическим Telegram-каналом FootballHub.

Ванат отметил, что наибольшее игровое напряжение было спровоцировано некоторыми защитниками украинских клубов, в частности, Александром Сватоком из «СК Днепр-1», Тимуром Стецьковым и Даниилом Бескоровайным из «Кривбасса», и Владимиром Салюком из «Черноморца».

Следует добавить, что в текущем сезоне встреч, в рамках «Украинской Премьер-Лиги», Ванат успел сыграть 13 матчей, забив 7 голов и подав 3 результативные передачи, закончившиеся закатыванием мяча во «вражеские» ворота, что можно увидеть на таблице ниже:

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