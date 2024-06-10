О том, что голкипер нацсборной Украины, сейчас играющий за «Реал-Мадрид» Андрей Лунин, судя по всему, уже этим летом может сменить клуб, дождавшись положенного «трансферного окна», пишет «НБН», ссылаясь на материал Defensa Central.

Как стало известно, Лунин пока предпочитает не продлевать контракт с «Реал-Мадрид», который у него истекает в 2025 году, и, похоже, обратил внимание на заинтересованность со стороны итальянского «Интера».

В частности, агент украинца, Жорже Мендеш, уже предварительно пообщался с главой «Реал-Мадрид» Флорентино Пересом касательно возможности трансфера Лунина в «Интернационале».

По результатам переговоров выяснилось – Перес не против «продать» Лунина в миланский клуб, если тебе выплатят не менее 40 млн евро (около 1,754 млрд гривен).

Ранее мы писали о том, что Лунин рассказывал, что помешало ему сыграть в финальном матче «Лиги Чемпионов».