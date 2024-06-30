О том, что причина подобного запроса — защитнику нацсборной Украины Максиму Таловерову в информации профиля, в графе страны рождения почему-то внесли Россию, хотя в действительности, игрок родился в украинском Донецке, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу УАФ.

Как стало известно, УАФ призвала откорректировать «непреднамеренную» ошибку и, соответственно, принять надлежащие меры, позволяющие не допускать подобных ситуаций в грядущем.

В частности, «Украинская ассоциация футбола» обоснованно указала:

…На третий год полномасштабного военного вторжения России в Украину, с особенно жестокой и грабительской целью уничтожить нашу страну и забрать жизни украинского народа и украинских детей мы подчеркиваем — такой вид ошибок является критическим и абсолютно неприемлемым.

Фото — uefa.com

Ранее мы писали о том, какую сумму сборная Украины успела заработать на Евро-2024 до «вылета» с чемпионата.