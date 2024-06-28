О том, сколько денег смогли «унести» украинские футболисты с этого европейского чемпионата, даже вопреки тому, что оказались на последнем месте, пишет «НБН», ссылаясь на материал NV.

Как стало известно, спортсменам, возглавляемым тренером Сергеем Ребровым, суммарно выплатят 10,75 млн евро (из призового фонда в 331 млн евро): 9,25 млн евро за принятие посильного участия в турнире, 1 млн евро за победу над словацкой сборной и 500 000 евро за небольшое достижение — ничью с командой Бельгии.

Следует напомнить — в рамках Евро-2020, нацсборная Украины заработала на 5,5 млн евро больше, поскольку тогда у команды как-то получилось дойти до 1/25 финала.

Ранее наш информационный портал писал о том, что директор «Жироны» отвечал, при каком сценарии готов продать Довбика другому клубу.