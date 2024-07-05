О том, что по мнению брата Тайсона, Шейна, из-за следования неуместным советам их отца, Джона, «Цыганский король» проиграл решающий бой за бесспорный титул «абсолюта», пишет «НБН», ссылаясь на материал talkSPORT.

По словам Шейна, Джон попытался уберечь своего второго сына от влияния фатальных последствий, утверждая, что якобы Фьюри сможет доминировать над Усиком в течение всего поединка, таким образом намереваясь добиться «лучшего».

В частности, Шейн указал на полную неправильность подобных рекомендаций:

…Тайсона повалили на землю, и он чуть не умер от потери сознания… К черту бокс, ты можешь оказаться в нокауте и не очнуться. Это менталитет отца… Возможно, не самые лучшие инструкции.

Ранее мы писали о том, что Беллью предрекал провал Усику, если украинец вернется в тяжелый дивизион.