О том, почему экс-чемпион Тони Беллью полагает — в тяжелой категории Александра Усика ожидает лишь серия поражений, пишет «НБН», ссылаясь на материал SecondsOut.

По словам Беллью, о таких намерениях Усика он знал еще несколько месяцев назад, но все же решился спросить украинца, какая цель у подобного снижения планки, на что «абсолют» ответил, что хочет «снова стать лучшим в тяжелом весе».

Однако, по мнению экс-чемпиона, Усик не добьется желаемого по некоторым, не слишком явным физиологическим причинам:

Я сказал, что ты знаешь, что это бесполезно. Ты знаешь, что это нехорошо… У его тела есть время приспособиться и адаптироваться, и он полагает, что сможет вернуться назад, но это не так просто… Он поймет и изменит свое мнение.

Ранее мы писали о том, что Джошуа жестко высказывался о Фьюри за пренебрежительное отношение к Усику.