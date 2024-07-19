О том, что львовской команде сегодня, 19 июля, представили нового ключевого наставника Владислава Лупашко, включая и его тренерский штаб, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в тематическом Telegram-канале ТаТоТаке.

Как стало известно, обновленный львовский клуб заранее подготовился к присвоению статуса официального правопреемника классических «Карпат», включая и его продолжительную историю.

Кроме того, все старые задолженности, накопившиеся перед футболистами клуба (от 7 до 8 млн долларов или же от 291 млн до 332 млн гривен) вскоре будут выплачены в полном объеме, во всяком случае, так было обещано руководством «Карпаты-Львов».

Впрочем, о фамилии нового тренера юношеской команды U19 пока ничего неизвестно, но информация, судя по всему, будет обнародована позднее.

Ранее мы писали о том, что СМИ называли сумму, за которую два топ-клуба АПЛ готовы выкупить Цыганкова.