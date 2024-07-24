Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу МОК, накануне, 23 июля, спортивные функционеры проголосовали за формирование Олимпийских игр по киберспорту.

В частности, проведение первых состязаний в рамках этих ранее «развлекательных дисциплин», состоится уже в следующем году на территории Саудовской Аравии, что, по мнению Баха станет «новой эрой для МОК».

Кроме того, МОК намерен учредить отдельную спецструктуру, подчиняющуюся комитету, однако использующую иной подход к финансированию и организации игр, с учетом полного спектра особенностей.

В МОК акцентировали:

…[Вскоре] начнется работа над выбором города и места проведения первых Олимпийских игр по киберспорту, конкретных сроков проведения мероприятия, титулов, которые будут включены, процесса квалификации игроков и других деталей.

Ранее мы писали о том, что МОК сообщал, сколько спортсменов из РФ и РБ допущено к выступлениям под нейтральным статусом на Олимпиаде-2024.