Как информирует «НБН» со ссылкой на тематический портал Boxingscene схватка между британцем Джеком Кэттероллом (29-1/13 КО) и экс-чемпионом WBC (первая полусредняя весовая категория) Риджисом Прогрейсом (29-2/24 КО) не пройдет согласно ранее заявленной дате — 24 августа.

В частности, фактором, спровоцировавшим отмену поединка, стало получение неуказанной травмы британцем в период интенсивных тренировок. При этом, 35-летний Прогрейс не стал сдерживаться, и довольно эмоционально отреагировал на вышеописанную новость:

Я по-настоящему вложился в себя в этом тренировочном лагере. Я вкалывал в Лас-Вегасе, организовывал лагерь, платил за все, делал все, что должен был делать. Каждый день я надрывал з*дницу и смотрел бои Джека перед сном. И вот это случилось. Это очень расстраивает.

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