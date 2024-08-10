Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу британского «Тоттенхэм-Хотспура», ключевой нападающий Доминик Соланке вскоре перейдет из «Борнмута» в указанный клуб.

В частности, у 26-летнего футболиста получилось подписать достаточно выгодный контракт с лондонским клубом, на срок до 2030 года.

В соответствии с данными профильного портала Transfermarkt, «Тоттенхэм-Хотспур» выплатил за Соланке 64,3 млн евро, что является наиболее дорогостоящим трансфером в футболе в летнее окно текущего года, а также — рекордным подписанием игрока за всю историю лондонцев.

Таким образом, стоимость перехода Соланке обогнала идентичный трансфер защитника Лени Йоро в «Манчестер-Юнайтед», за которого «Лоск-Лилль» выручил 62 млн евро.

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