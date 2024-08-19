Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, размещенный в тематическом X-аккаунте OneSportsPHL, в рамках проведения матча чемпионата Филиппин между командами «Мералко-Болтс» и «Магнолия-Хотшотс» (счет 99 к 94) и состоялось это историческое событие.

В частности, защитнику Крису Банкеро, выступавшему в составе американской команды «Мералко-Болтс», удалось практически идеально реализовать этот четырехочковый бросок.

Однако, следует отметить — подобный рекорд стал возможен лишь благодаря тому, что в преддверии летнего сезона, руководство филиппинской ассоциации баскетбола, первое из всех профессиональных лиг, ввело разграничение 4-очковой линии, удлинив привычную 3-очковую до 27 футов (8,2 метра).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Свитолина объясняла, по какой причине решила вернуться к тренировкам с бывшим наставником.