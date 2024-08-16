Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного портала Tennis Channel, украинская спортсменка Элина Свитолина наконец поделилась мотивом, вызвавшим возвращение к работе с Эндрю Беттлсом, с которым сотрудничество было завершено в конце 2021 года.

Исходя из слов Свитолиной, можно сделать вывод — спортсменка основывалась на достаточном весомом параметре, — комфорте. В частности, недавнее травмирование все объединило, а еще Элине было весьма тяжело в психологическом плане на протяжении последнего полугодия, когда она ощущала боль. Все это, в совокупности, привело к видению множества вещей исключительно «в серых тонах», и Свитолина почувствовала, что ей необходим «свежий воздух».

Теннисистка резюмировала:

…Мне нужно было сразу найти кого-то, с кем мне было бы комфортно. С Энди мы поддерживали контакт, а он закончил работу с Жиль Тайхманн. Все так сложилось, пока все хорошо. Мы постарались доработать некоторые моменты, и, надеюсь, сможем работать еще несколько лет.

Ранее мы писали о том, что Свитолина рассказывала, почему не захотела проживать вместе с нацсборной Украины в «олимпийской деревне».