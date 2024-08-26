Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Konkurent.ua

В своем первом выходе на поле в составе «Реала» он отличился забитым голом на 96-й минуте встречи с «Вальядолидом», завершившейся победой со счетом 3:0. Эндрик отметил, что осуществил свою мечту, сыграв на «Сантьяго Бернабеу» не только как соперник, но и в форме «Реала».

Молодой нападающий выразил благодарность Богу за достигнутые успехи и подчеркнул, что играет с великими футболистами, которых раньше видел только в видеоиграх. Он также отметил, что в разговоре с тренером Карло Анчелотти заявил о своем желании внести свой талант и упорный труд в команду. Эндрик добавил, что, хотя ему еще предстоит многому научиться, он полон счастья и стремления к дальнейшему развитию.

Поддержка семьи и болельщиков также сыграла важную роль в его дебюте. Ему особенно приятно было разделить этот момент с близкими, которые знают о трудностях, преодоленных на пути к этому дню.

Напомним, ранее мы писали про возможные штрафы для «Манчестер Сити».