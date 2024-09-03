Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на 24 Канал

Попов остался в Киеве для лечения из-за проблем со спиной, что исключает его участие в стартовых встречах турнира.

В рамках первых игр группового этапа Лиги наций Украина встретится с Албанией и Чехией. Оба матча пройдут в Праге: 7 сентября против Албании и 10 сентября против Чехии. Первая встреча будет для украинской команды номинально домашней.

Отсутствие Попова в составе оставило сборной четырех центральных защитников: Матвиенко, Бондаря, Таловерева и Забарного. Последний раз Попов играл за национальную команду в июле 2022 года.

На данный момент сборная Украины представлена следующим составом. В воротах — Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин. В защите вместе с уже упомянутыми игроками выступят Конопля, Тимчик, Миколенко и другие. Полузащитники включают Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Кабаєва, Пихальонка и остальных. В атаке будут действовать Довбик, Яремчук и Ванат.

Отдельное внимание стоит уделить Миколе Шапаренко, который также испытывает проблемы с икроножной мышцей, однако уже присоединился к команде в Чехии.

Лига наций имеет ключевое значение для сборной Украины в контексте квалификации к чемпионату мира 2026 года. Победа в группе обеспечит команде повышение в Лигу A на следующий турнир, что станет важным шагом на пути к будущим вызовам.

Напомним, ранее мы писали о том, что Цыганков провалил матч против «Севильи».