Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на talkSPORT

Этот потенциальный бой может стать настоящей сенсацией, как с точки зрения зрелищности, так и в коммерческом плане. Однако все будет зависеть от ряда факторов, не последним из которых станет исход предстоящего поединка Джошуа против Даниэля Дюбуа.

Если Джошуа одержит победу и вновь вернет себе титул чемпиона мира, его противостояние с Фьюри станет еще более значимым событием. На кону будет стоять не только титул, но и возможность для Джошуа доказать свое превосходство в боксе, после того как он столкнулся с неудачами в предыдущих боях. Аль аш-Шейх прекрасно понимает, что такой поединок привлечет огромное внимание публики и принесет значительные прибыли, как для организаторов, так и для участников.

Тем не менее, стоит учитывать и непредсказуемость мира бокса. Тайсон Фьюри, несмотря на все ожидания, может принять решение завершить карьеру после боя с Александром Усиком, который также обещает стать непростым испытанием. Аль аш-Шейх готов предложить Фьюри значительную сумму за бой с Джошуа, но даже самые заманчивые условия не могут гарантировать согласие боксера.

К тому же, прежде чем обсуждать возможное столкновение с Фьюри, Джошуа предстоит преодолеть серьезное препятствие в лице Даниэля Дюбуа. Этот бой будет крайне сложным и опасным, ведь Дюбуа – мощный соперник, способный оказать серьезное сопротивление. Если Джошуа удастся одержать победу, его шансы на бой с Фьюри существенно возрастут, но до этого момента остаются серьезные вопросы и вызовы, которые еще предстоит преодолеть.

Напомним, ранее мы писали о том, что Хирн сообщил имена наиболее вероятных претендентов на следующую схватку с Эннисом.