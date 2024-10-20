Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный официальным YouTube-каналом PFL MMA, накануне, вечером субботы 19 октября, в городе Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии) прошло шоу Professional Fighters League (PFL) Super Fights, на котором схлестнулись бойцы смешанных единоборств.

В частности, в рамках ключевого мероприятия, в почти стандартный «восьмиугольник» вышли бывший чемпион UFC в супертяжелой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну (17 побед и 3 проигрыша) и чемпион PFL-2023 бразилец Ренан Феррейра (13 триумфов и 3 фиаско).

В итоге, Нганну предсказуемо одолел Феррейру, осуществив нокаут в первом же раунде, тем самым завоевав промо-пояс PFL в «хэвивейте»: камерунцу удалось провести «тейкдаун» и приступить к интенсивному «добиванию» соперника, что можно рассмотреть на видео, размещенном ниже:

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