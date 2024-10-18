Как сообщает «НБН» со ссылкой на SecondsOutBoxingNews, у выдающегося боксера Леннокса Льюиса, в свое время нокаутировавшего Майка Тайсона, сложилось своеобразное мнение относительно исхода предстоящего боя экс-конкурента с Джейком Полом.

Льюис полагает, что Тайсон в состоянии победить, поскольку «не такой уж и старый», и фанатам не следует относиться к ветерану «слишком мягко». В частности, сомневающиеся в триумфе «Железного Майка», безусловно, могут подраться с кем-то вроде него и добиться успеха, но иной соперник вовсе не настоящий боец как Тайсон.

Люьис подвел черту:

[Возраст] отыграет определенную роль, если бой затянется, но если они сблизятся, и Майк выпустит свою 10-секундную комбинацию, а один из этих ударов попадет [в Пола], то он, безусловно, упадет.

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