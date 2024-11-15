Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, опубликованный YouTube-каналом «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), ключевой наставник «главной команды страны» Сергей Ребров объяснил, как «сине-желтые» станут противодействовать лидеру нацсборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

Речь, как уже понятно, идет о субботнем матче в рамках 5 этапа Лиги Наций (UEFA), и Ребров рассказал представителям СМИ, как сборная Украины собирается «останавливать» Хвичу Кварацхелию.

В частности, «гуру» отечественного футбола ответил достаточно лаконично:

Как пытались останавливать и в первой игре. Я не знаю, на какой позиции будет играть Хвича. Я очень уважаю этого игрока. У нас свой план.

Кроме того, Ребров отдельно добавил — он полагает, что сборная Грузии отличается футболистами, имеющими высокий уровень действий на линии атаки, потому будет «очень интересно играть против них», следуя собственному сценарию.

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