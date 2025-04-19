Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ФК «Динамо-Киев», по мнению Игоря Суркиса, в послевоенное время в Украину начнут активно приезжать зарубежные футболисты, отличающиеся высоким уровнем игры.

Исходя из прогноза Суркиса, вышеописанный фактор позволит наполнить стадионы болельщиками, что сформирует невероятную и приподнятую атмосферу вовлеченности в данный вид спорта.

Президент «Динамо-Киев» добавил — когда закончится война, украинский футбол станет развиваться 7-мильными шагами, поскольку в стране есть много талантливой молодежи. Кроме того, в Украину будут приезжать «качественные» иностранные легионеры, которых, в том числе, пригласит руководство столичного клуба.

Суркис обнадежил:

У них [легионеров] уже не будет страха играть в нашей стране, стадионы будут заполнены, зрители будут гнать свои команды вперед. Это будет совсем другой футбол, такой, как был до войны.

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