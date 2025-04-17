Как информирует «НБН» со ссылкой материал SkySports, предполагается, что Карло Анчелотти уволят с поста ключевого наставника «Реал-Мадрид» после завершающего матча Кубка Испании (Ла Лига) против «Барселоны», проведение которого запланировано на 26 апреля.

Ранее 65-летний итальянский футбольный функционер ставил под сомнение перспективность своего будущего в клубе после проигрыша «Арсеналу» (0:3 и 1:2) в 1/25 Лиги Чемпионов УЕФА, поскольку не выполнил ультимативные условия руководства «Реал-Мадрид», касающиеся завоевания каких-либо значимых кубков.

Отметим, что срок действия контракт Анчелотти с «Реал-Мадрид» истекает лишь в июне 2026 года, но топ-менеджмент уже подыскал замену итальянцу — судя по всему, пост тренера займет коуч «Байер04-Леверкузен» Хаби Алонсо.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Де Брюйне отвечал, намерен ли продолжать футбольную карьеру в АПЛ.