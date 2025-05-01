Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, размещенный в X-аккаунте Queensberry Promotions, чемпион в супертяжелой весовой категории (по версии IBF) британец Даниэль Дюбуа вспомнил об эмоциональных последствиях своего поражения в схватке с обладателем титулов WBC/WBO/WBA/ IBO Александром Усиком.

В частности, Дюбуа раскрыл некоторые детали своего первого разговора с украинским чемпионом, который прошел после боя в 2023 году. По мнению британца, Усик проявил определенную степень неуважения, поскольку общался с проигравшим оппонентом несколько «свысока»:

…Будто я какой-то мальчишка, а он — такой весь с опытом, поучил меня всему.

Даниэль добавил, что по вышеуказанной причине с нетерпением, ожидает момента, когда все сможет исправить, и оставить «последнее слово за собой».

Судя по всему, речь идет о победе в бое-реванше, запланированном на 19 июля, на кону которого — титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории (достанется либо Усику, либо Дюбуа).

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