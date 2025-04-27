Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала Boxing King Media, от Эдди Хирна, являющегося промоутером боксера первой средней весовой категории Конора Бенна, прозвучал комментарий, касающийся грядущего боя-реванша между его подопечным и чемпионом IBO в средней весовой категории британцем Крисом Юбэнком-младшим.

Исходя из слов Хирна, при оценивании исхода первого поединка, предполагалось — ключевая опасность проиграть касалась не Криса Юбэнка-младшего, а Конора Бенна (из-за разницы в весе).

По этой причине, необходимо весьма осторожно подходить к организации реванша. В частности, промоутер больше на намерен видеть Бенна в большом количестве таких «неравных» боев, которые попросту сокращают карьерный путь подопечного.

Хирн добавил, что хотя условия реванша уже согласованы — подход такой же, как и в первом бою, Юбэнку-младшему следует «спуститься чуть ниже в весе» (сбросить «массу») вместо того, чтобы Бенну подниматься на 2 весовые категории (иначе шансы на победу — крайне низки).

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