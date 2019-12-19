Над Землей будет два Cолнца – ученые Китая запустят на орбиту искусственную звезду

Эксперты из Поднебесной решились на удивительную разработку. Они уже почти создали специальный реактор, который повторяет те же химические процессы, которые происходят внутри солнца.

Об этой информации сообщило издание «Ракурс», передает «НБН».

Отмечается, что такая технология способна производить энергию путем повторения тех же процессов, которые происходят в Солнце. Если эксперты сумеют полностью воссоздать миниатюрную копию Солнца, Китай сумеет получить почти бесконечную, чистую и дешевую электроэнергию.

Ученые анонсировали запуск своего реактора в 2020 году. Удивительно то, что внутри системы реактора температура в 13 раз выше, чем в центре Солнца. Как сообщили эксперты, внутри их технологии температура достигает 100 миллионов градусов по Цельсию.

В данный момент неизвестны точные даты по поводу того, когда искусственная звезда будет запущена на орбиту. Однако некоторые люди начали волноваться по поводу того, что это может быть опасно для Земли. Ученые из Поднебесной же уверяют, что для людей такое «Солнце» никакой опасности не несет.

Напомним, в тайном проходе пирамиды Хеопса было найдено неизвестное науке существо – на что наткнулись археологи.