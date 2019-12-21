Тайный склеп Ватикана был открыт – какие сокровенные находки попали в руки ученым

Технологии
Родион Власов0
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Фото: Большая энциклопедия школьника

В резиденции Папы Римского археологи сумели обнаружить секретный склеп, который ранее был доступен только служителям католической церкви. На сегодняшний день ученые сумели найти там много интересного: уникальные образы античных богов и старинные книги.

Об этой информации сообщило издание «Znaj.UA», передает «НБН».

Отмечается, что в данный момент ученые не смогли рассказать о подробностях найденных артефактов. Тем не менее они заверили общественность в том, что подобные находки прольют свет на сокровенные страницы истории Ватикана. Эксперты уже изучают найденные артефакты, используя различные методы исследования.

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В данный момент западная общественность уже знает о работе экспертов. Люди, увлекающиеся историей, надеются, что археологи найдут документацию об инквизициях и удивительных обрядах церковнослужителей прошлого.

Отдельные же люди, верующие в теории всемирного заговора, надеются, что ученые сумеют отыскать доказательства влияния церкви на политических деятелей и даже контактов церковников с НЛО. Однако в данный момент ученые ничего не сообщили по этому поводу.

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Напомним, возле Солнца обнаружили два НЛО – эксперт из Индии показал удивительные кадры объектов.


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