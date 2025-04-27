Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Hill, от бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона прозвучало заявление — переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Ватикане станут «значительным» шагом на пути к восстановлению диалога, и наладят лучший коммуникационный канал между главами стран в рамках «разумного разговора».

Исходя из слов Болтона, представители Трампа и Зеленского уже указали — встреча в Ватикане оказалась «продуктивной», что, впрочем, не означает достижение большого прогресса, но, как минимум, позволяет разрушить представление о том, что произошло 28 февраля в Овальном кабинете, потому является «плюсом». Также краткие переговоры помогли сломать негативный имидж лидеров, который сформировался на фоне февральского публичного скандала.

Экс-чиновник отдельно выделил — кремлевскому тирану Путину следует проявлять осторожность в действиях, так как Трамп вполне может изменить свое отношение к нему, вопреки тому, что у РФ есть определенное преимущество в переговорах. В частности, чрезмерная самоуверенность Кремля может сыграть злую шутку с Путиным, который уже добился от Трампа множества уступок.

Отметим, что Трамп после Ватиканской встречи обнародовал заявление, в котором выказал некоторую долю сомнения в искренности стремлений Путина к миру: президент США акцентировал — серия недавних ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины свидетельствуют о нежелании Москвы завершать войну. Американский лидер предположил — со страной-агрессором нужно действовать жестче, — например, наложить «банковские» или «вторичные санкции».

Со своей стороны, Зеленский раскрыл ключевые темы, поднимавшиеся на «хорошей и исторической» встрече с Трампом: речь идет о защите жизней украинцев, полном и безусловном прекращении огня и достижении длительного мира, который сделает невозможным повторное вторжение РФ.

Ранее мы писали о том, что в Белом доме раскрывали приоритетные задачи Трампа на следующие 100 дней.