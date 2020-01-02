Ученые изобрели квантовую телепортацию – когда человечество будет использовать уникальную технологию

В конце 2019 года физики из Бристольского и Технического университетов Нидерландов опубликовали достаточно серьезный материал. В нем говорится о том, что ученым впервые в мире удалось телепортировать «информацию» с помощью квантовой телепортации без применения привычных сегодняшнему миру каналу связи.

Об этой информации сообщило украинское издание iTechUA, передает «НБН».

Отмечается, что в конце декабря ученые смогли реализовать квантовую телепортацию между двумя компьютерными чипами. Удивительным для физиков оказалось то, что эксперты смогли впервые в истории сделать это без надлежащего оборудования для передачи информации. Они сумели сделать это только с помощью такого интересного явления, как квантовая запутанность.

Однако эксперты сообщили, что данная телепортация далека от представлений людей касательно научной фантастики. Безусловно, пока речь не идет о полноценной телепортации человека или больших объектов. Ученые в данный момент намерены продолжить разработку, чтобы, в первую очередь, передавать мгновенно информацию. Точных сроков на этом фоне не было названо. Однако люди ожидают, что в течение 5 лет квантовая телепортация информации станет обычным явлением.

Напомним, в Египте найдена древняя карта загробного мира – какой секрет тысячи лет скрывали зодчие.