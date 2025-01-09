Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику AnTuTu, данный соцпрос проводился в период с 1 по 31 декабря прошлого года, и брали во внимание не производительность, а комфортность использования «девайса».

В частности, десятка наиболее удобных смартфонов 2024 года, по версии AnTuTu, выглядит нижеуказанным образом:

работой Huawei Mate 70 Pro довольны 99,99 процента пользователей;

Huawei Nova 12 Ultra — идентично 99,99 процента;

Honor Magic6 Ultimate Edition — 98,26 процента пользователей;

Huawei Pura 70 Pro — около 97,27 процента пользователей;

Oppo Find N3 («раскладушка») — 95,33 процента пользователей;

Oppo Find X7 Ultra — 94,84 процента пользователей;

Xiaomi 15 — 94,74 процента пользователей;

Redmi Note 14 Pro — около 94,38 процента пользователей;

Samsung Galaxy S24 — около 94,35 процента пользователей;

Samsung Galaxy Z Fold5 («раскладушка») — 94,17 процента пользователей.

Фото — antutu.com

Ранее наш информационный портал писал о том, что специалисты перечисляли топ-5 самых ожидаемых смартфонов 2025 года.