В космосе нашли неизвестную науке материю – астрономы рассказали подробности о загадочном открытии

Технологии
Родион Власов0
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Фото: ФАКТИ ICTV

Эксперты сумели выявить в отдельных галактиках скопления уникального в своем роде вещества. Речь идет о необычной темной материи, которая менее массивна в 100 000 раз, чем невидимое гало Млечного пути. Это наводит ученых на мысль о том, что существует предполагаемая холодная темная материя.

Об этой информации сообщило издание «Хвиля», сославшееся на зарубежный источник Science Alert, передает «НБН».

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Отмечается, что открытие было сделано благодаря космическому телескопу Хаббл. Он наблюдал в 8 квазарами, которые выглядели как крест Эйнштейна – учетверенное изображение с линзообразной галактики в середине. Интересно то, что небольшие скопления темной материи вносят заметные искажения в гравитационное линзирование. Данные, которые были получены сравнили с теорией о том, как же будет выглядеть крест Эйнштейна при отсутствии темной материи.

Результаты ученых были поразительны. Они, безусловно, не опровергают само существование горячей темной материи. Но, более того, такие исследования подтверждают, что в мире может существовать холодная темная материя, о которой ученые фактически почти ничего не знают.

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Напомним, в Египте обнаружили тайную гробницу-некрополь – что удивило исследователей и кто там захоронен.


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