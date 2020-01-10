В космосе нашли неизвестную науке материю – астрономы рассказали подробности о загадочном открытии

Эксперты сумели выявить в отдельных галактиках скопления уникального в своем роде вещества. Речь идет о необычной темной материи, которая менее массивна в 100 000 раз, чем невидимое гало Млечного пути. Это наводит ученых на мысль о том, что существует предполагаемая холодная темная материя.

Об этой информации сообщило издание «Хвиля», сославшееся на зарубежный источник Science Alert, передает «НБН».

Отмечается, что открытие было сделано благодаря космическому телескопу Хаббл. Он наблюдал в 8 квазарами, которые выглядели как крест Эйнштейна – учетверенное изображение с линзообразной галактики в середине. Интересно то, что небольшие скопления темной материи вносят заметные искажения в гравитационное линзирование. Данные, которые были получены сравнили с теорией о том, как же будет выглядеть крест Эйнштейна при отсутствии темной материи.

Результаты ученых были поразительны. Они, безусловно, не опровергают само существование горячей темной материи. Но, более того, такие исследования подтверждают, что в мире может существовать холодная темная материя, о которой ученые фактически почти ничего не знают.

Напомним, в Египте обнаружили тайную гробницу-некрополь – что удивило исследователей и кто там захоронен.