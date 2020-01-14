Для Теслы пирамиды Египта были передатчиками особой энергии – что использовал ученый в своих экспериментах

Изобретатель и ученый Никола Тесла имел реальный интерес к пирамидам Древнего Египта. Они стали для него настоящим вдохновением, благодаря которому он сумел сделать множество открытий. Более того, он считал, что пирамиды Египта по сути являются передатчиками особого вида энергии.

Об этой информации сообщило издание Aspekty, передает «НБН».

Отмечается, что особого исследователя вдохновляла пирамида Гизы, которую ученый находил очень захватывающей. Тесла, в самом деле, считал, что сооружения подобные пирамиды Гизы являются своеобразным технологическим ноу-хау древнего мира. На этом фоне, когда исследователь составлял свои проекты, он использовал информацию, которая существовала в его время о пирамидах.

Как сообщали те, кто хорошо знал Теслу, беспроводные испытательные установки и экспериментальная станция Тесла в Колорадо-Спринг наряду с башней Уорденклифф – это все от вдохновения пирамидами Древнего Египта.

Неизвестно, пытался ли ученый узнать, что за энергию передавали пирамиды, но ясно одно – он намеревался воспроизводить то, чем был вдохновлен.

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