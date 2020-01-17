Известные законы физики могут быть резко опровергнуты – ученые обнаружили аномальные частицы пространства

Эксперты в области квантовой физики и астрофизики рассказали об удивительном открытии. Речь идет о новом типе частиц нейтрино, которые имеют огромный энергетический заряд. Если, как заявляют ученые, научный мир наткнулся на эти частицы и полученные данные не были сбоем системы или ошибкой, то все фундаментальные законы физики могут стать недействительными.

Об этой информации сообщило издание «Хвиля», сославшееся на доклад американских исследователей в ScienceAlert, передает «НБН».

«Нам известно, что нейтрино являются ускользающими или прозрачными частицами. Все благодаря их способности проходить сквозь любую субстанцию, при этом не задевая вообще ничего. Однако при подобном количестве энергетического потенциала, частицы ведут себя, будто бы слоны в посудной лавке. Их взаимодействие с частицами на нашей планете существенно возрастает», — сообщил астрофизик Алекс Пицутто.

Ученый добавил, что обнаруженные его командой данные указывают на аномальные события. Он сослался на то, что подобное вряд ли произошло из-за сбоев с детектором или какой-либо еще техникой.

«Если данные события действительно произошли, и мы обнаружили заряженные частицы нейтрино, они вполне могут дать указание на физику за пределами нашего понимания Стандартной модели», — подытожил Пицутто.

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