Как была построена пирамида Хеопса: ученые пришли к единогласному мнению насчет сооружения древних зодчих

Археологи смогли узнать о том, как была возведена величественная пирамида Древнего Мира. Как стало известно, египтяне, чтобы ее возвести, транспортировали более 170 000 тонн известняка. В найденном учеными документе сказано о том, как именно перевозили строительные блоки, рыли каналы пирамиды и многое другое.

Об этой информации сообщило издание «Русский Еврей», сославшееся на доклад из источника Independent, передает «НБН».

Отмечается, что группа ученых смогла отыскать свиток с подробной информации о строительстве сооружения прямо в самой пирамиде Хеопса. При этом археологи сообщили, что этот папирус был одним из самых древних, который попал в руки экспертом. Эксперты пришли к выводу, что папирус был составлен человеком по имени Мерер. Именно он, по предварительной информации, руководил основными работами постройки.

Благодаря этому документу стало известно, что над пирамидой трудились тысячи специально обученных работников. Они использовали соответствующие лодки, благодаря которым перемещали каменные глыбы по каналам, что были заранее вырыты по Нилу. Лодки, в свою очередь, держались друг возле друга благодаря толстым витым канатам. Они, между прочим, сохранились даже до наших дней – ученые обнаружили их в хорошем состоянии.

Таким образом вышеупомянутые известняковые блоки поставляли на лодках прямо к основанию пирамиды. В течение нескольких десятков лет было доставлено около 2300000 блоков. При этом гранит, из которые сделаны внутренние помещения, добывался в Асуане – за 860 километров к югу от Гизы, а известняк, в свою очередь, в Туре – на другом береге Нила.

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