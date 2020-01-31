В Египте раскопали тайные гробницы фараонов: ученые рассказали об уникальных магических артефактах внутри захоронений

В египетском поселении Туна-эль-Габаль, что располагается в долине реки Нил, ученые обнаружили 16 гробниц с саркофагами внутри. На захоронениях отмечаются даты от 664 до 399 годов до н.э, иными словами в руки археологов попали сразу три династии фараонов.

Об этом сообщает издание New Format, передает издание «НБН».

Общая численность саркофагов из 16 гробниц дошла до 25. Из них 20 сделаны с использованием известняка, еще 5 изготовлены из дерева.

Кроме этого свет увидели сотни магических амулетов и 10 тысяч специальных синих статуэток, которые так же известны как статуэтки Ушебти. Данные статуэтки оставляли, веря в то, что они смогут подменять умерших на работах в потустороннем царстве Осириса.

Специфическими в саркофагах оказались особые крышки, которые по форме подобны телу человека, чем напоминают мумии. Ученые отмечают, что гробницы сохранились в удивительно хорошем состоянии.

Напомним, как сообщалось ранее, ученые раскрыли тайну источника жизни на Марсе: специфика льда Красной планеты подтолкнула экспертов к большим выводам.