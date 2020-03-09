Древние правители Земли были единым организмом: останки существ, не знающих вражды

Ученые при помощи анализа окаменелых останков смогли доказать, что первые живые организмы на Земле были связаны друг с другом нитями.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на ZN,ua

Совместные усилия ученых Кембриджского и Оксфордского университетов позволили обнаружить и распознать связующие нити на древних существах. Существа именуются рангеоморфами и они были соединены между собой тонкими нитями длиной до четырех метров. Нити, вероятнее всего, способствовали совместному выживанию вида и использовались для обмена питательными веществами. Это наиболее древний коллективный организм, который известен научному миру на данный момент. Они доминировали в океанах нашей планеты 500 миллионов лет назад.

Отмечается, что нити были настолько тонкими, что анализ окаменелостей с более старым оборудованием просто не мог их распознать. Прогресс человечества позволил увидеть тонкую связь, которая еще больше отличает древних существ от современных.

Ученых всерьез озадачил вопрос о том, как эти существа взаимодействовали и обходились без борьбы за территорию и ресурсы. Отмечается, что эта тема требует детального научного изучения. Подробности мир узнает после последующих работ экспертов.

Напомним, как сообщалось ранее, без этого человечества не было бы: аборигены показали ученым источник развития.