Происхождение коронавируса: достоверное открытие объединило научный мир

Технологии
Родион Власов0
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Научное исследование коронавируса SARS-CoV-2 дало достоверный ответ относительно того, какую природу имеет вирус. Эксперты выяснили, что он был создан естественной эволюцией, а не умами человечества.

Анализ коронавируса
Анализ коронавируса. Фото — delo.ua

Об этом сообщает издание «УП», передает «НБН».

«Сравнив полученные ранее данные о порядке генома для уже опознанных штампов коронавируса, нам удалось достоверно установить, что SARS-CoV-2 появился в ходе исключительно природных процессов», — заявил Кристин Андерсен, доцент кафедры иммунологии в Scripps Research.

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Многоуровневый анализ дал понять, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 подверглась эволюционному процессу. Эволюция была вызвана необходимостью влиять на особенности клеток человека на молекулярном уровне. Речь идет о рецепторе ACE2, который играет важную роль в кровяном давлении.

Белок SARS-CoV-2 демонстрирует столь высокую эффективность в процессе связывания клеток человека, что эксперты пришли к выводу, что на такое способна лишь природная система искусственного отбора, а не генная инженерия.

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Это открытие дает возможность отбросить вторичные теории и объединить взгляды мирового научного сообщества относительно характера происхождения вируса.

Напомним, как сообщалось ранее, расплата черных археологов: последствия вскрытия гробниц пирамиды Хеопса.


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