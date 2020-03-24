Самый глубокий ледник в мире начал таять: ученые бьют тревогу

Технологии
Христина Качоровська0
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Ученые отмечают, что таяние сего ледника может привести к повышению уровня волы в мировом океане на целых 1,5 метра.

Ледники
Ледники. Фото — stolitsa.ee

Глобальное потепление медленно, но уверенно делает свое дело: в Восточной Антарктике начал таять самый глубокий ледник в мире.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ВВС«.

Каньон Денман считается самым глубоким местом в земном шаре: это ущелье достигает 3 500 метров ниже уровня моря. Весь каньон, снизу доверху заполнен льдом… И он, по данным NASA, очень уязвим к таянию.

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Ученые заметили, что некоторые участки ледника начали отступать и становиться тоньше, а это свидетельствует о том, что в ущелье могла попасть теплая вода из океана:

«Мы обеспокоены такой тенденцией… Если лёд в каньоне полностью растает, то средний уровень моря вырастет на 1,5 метра».

При этом, ученые не могут с точностью определить, когда именно ледник полностью растает, так как на это влияет не один фактор. Сообщается также, что чаще всего таяние ледников происходит в западной части Антарктики, а вот Восточная часть, как правило, довольно стойкая к таянию.

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Напомним, ранее мы писали, что самый опасный ледник мира стал таять быстрее.


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