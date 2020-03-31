Ужасное божество: ученые нашли место поклонения жуткому антропоморфному существу

На территории Ирана ученые нашли невиданную ранее древнюю религию с крайне необычным объектом поклонения людей.

Об этом сообщает издание «Русский еврей», передает «НБН».

Обитатели одной северной провинции выбрали для себя в качестве божества некое существо, которое походит на смесь человека с богомолом. Это необычное открытие вносит серьезные изменения в историю религиозного развития человечества и Ирана в частности. Изображение божества нашли на скале, примерный его возраст четыре тысячи лет.

Археологи отмечают уникальность характера находки. Причиной для этого служит то, что предки человека крайне редко рисовали беспозвоночных. Размер рисунка достаточно мал, он составляет всего 14 сантиметров. Настоящим чудом стало то, что такой необычный артефакт был найден человечеством спустя столь длительное время. Эксперты подчеркивают, что четыре тысячи лет это лишь минимальный предполагаемый возраст находки. Вполне возможно, что ей уже более 10 тысяч лет.

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