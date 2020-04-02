Под пирамидами в Перу найдены гигантские скелеты

Ровно под пирамидами Солнца и Луны в Перу найдено древнее захоронение с необычными останками. Археологи отыскали находку времен культуры Моче.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на научное издание Archaeology.

Народ Моче построил большую пирамиду, в которой есть 15 этажей. Она создана из глинобетонного кирпича и является крупнейшей постройкой народа Моче. Этот народ достиг своего пика процветания примерно в шестисотые годы до нашей эры, а в целом существовал с 200 по 800 годы до нашей эры.

Археологическая группа Университета Флориды потратила годы на раскопки. В данном месте были найдены следы рыболовного промысла и идейно вдохновленного художественного творчества. Отмечается большая зависимость Моче от водных артерий и рыболовства.

Археологам удалось установить, что необычные останки, которые они нашли, принадлежали подводным обитателям. Древние скелеты китов и акул выглядят специфически. Место выглядело так, словно древнее люди проводили там мистические ритуалы, и останки оказались там совсем неслучайно.

Напомним, как сообщалось ранее, ужасное божество: ученые нашли место поклонения жуткому антропоморфному существу.