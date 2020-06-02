Китай начинает поиски инопланетян во Вселенной: ученые КНР раскрыли секрет своей технологии

В Поднебесной сумели удивить научное сообщество, рассказав о том, что собираются искать внеземные цивилизации в открытом космосе. Для этого они будут использовать телескоп нового поколения FAST, который специализируется в режиме многозадачности.

Об этой информации сообщил «Фокус», сославшийся на западные СМИ, передает «НБН».

Отмечается, что уже в сентябре 2020 Китай запустит радиотелескоп на полную мощность. Именно тогда и начнется поиск инопланетян.

При этом известно, что телескоп ввели в эксплуатацию еще в январе этого года. Тем не менее в данный момент он находится в процессе модернизации. Как сообщают специалисты, ее нужно провести, чтобы удалить помехи, облегчив тем самым поиск внеземной жизни во Вселенной.

«Поиск инопланетян – это только одна из миссий передовой технологии. Конечно, в космосе много интересных сигналов, но вряд ли они приходят на Землю от разумной жизни. Там есть множество квазаров, черных дыр, туманностей и других объектов, которые могут это делать. Тем не менее телескоп выполняет сразу несколько задач – это, возможно, секрет нашего будущего успеха. Мы надеемся на его качественную работу», — сообщил руководитель проекта Чжан Тонцзы.

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