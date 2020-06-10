Раскрыта природа загадочных сигналов из космоса: ученые о повторяющихся посланиях на Землю

Быстрые и регулярные радиовсплески долгое время оставались загадкой для человечества. Лишь недавно британские астрономы знаменитой обсерватории Джордрелл-Бэнк совершили прорыв в понимании неземного послания.

Об этом сообщает «Лента», передает «НБН».

В ходе анализа загадочного сигнала ученые насчитали 32 идентичных радиоимпульска. Они словно по сигналу часового механизма достигали Земли придерживаясь единого цикла в 157 дней.

В ходе длительного анализа и сбора информации с использованием радиотелескопа Arecibo удалось выяснить, что источником сигнала является нейтронная звезда. Некоторые ученые придерживаются альтернативной теории, согласно которой источником посланий из космоса служит черная дыра.

Дополнительным открытием в ходе работы ученых стало выявление подобного сигнала со значительно меньшим циклом повторений – всего в 16 дней. Эксперты отмечают, что лингвистического значения эти сигналы не имеют, но их анализ может позволить лучше понять природу бытия космического пространства, которое путем воздействия на Землю оказывает влияние и на нас с вами.

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