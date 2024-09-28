Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Seconds Out, Джонатон Бэнкс, когда являвшийся тренером Владимира Кличко, высказался об относительно досрочной победе чемпиона IBF в супертяжелой весовой категории Даниэля Дюбуа в поединке против Энтони Джошуа.

По словам Бэнкса, Дюбуа вышел в ринг, и увидел, что Эй Джей [Энтони Джошуа] дерется, не поднимая рук, то есть Даниэль осознал — Энтони не намерен боксировать с противником вяло, а стремится «рубиться», потому будущий чемпион несколько «вдохновился и начал выбрасывать удары». При этом, когда серия ударов прошла, Дюбуа понял — Эй Джей реагирует на них не слишком адекватно, что немного шокировало Даниэля.

Экс-тренер Кличко резюмировал:

Если вы посмотрите на Дюбуа, когда он впервые попал по Джошуа, он [удивленно] взглянул на Эй Джея, и его глаза округлились. Он был удивлен тем, что потряс Джошуа. С этого момента он приступил к своей работе.

Ранее мы писали о том, какой прогноз давал украинский боксер Сиренко касательно исхода боя Джошуа и Дюбуа.