Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, данные спутники получили название Kowsar и Hodhod, и, судя по всему, имеют двойное, вовсе не гражданское назначение.

В частности, Kowsar предназначен для съемок рельефа местности в высоком разрешении (может использоваться для осуществления разведки), а разработка и спутника связи Hodhod, якобы усилит «частный космический сектор Ирана».

Предполагается, что Kowsar будет применяться в сельском хозяйстве, мониторить изменения окружающей среды и отслеживать процесс ликвидации последствий стихийных бедствий, тогда как Hodhod расширит диапазон спутниковой связи, в первую очередь — в отдаленных регионах с ограниченным доступом к наземным сетям.

Следует отметиться, что запуск спутников изначально планировался на конец 2023 года, однако был отложен из-за множественных проблем с ракетами-носителями.

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