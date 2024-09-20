Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sport.ua, у украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко сложилось собственное мнение относительно исхода боя британских боксеров Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

По словам Сиренко, безусловный фаворит — Джошуа, что подтверждается результатами последних поединков претендентов на звание чемпиона. В частности, Дюбуа слишком часто попадал под удары Хрговича, и, судя по всему, идентично «начнет принимать удары Джошуа», то есть бой может завершиться в досрочном порядке.

Однако, отечественный боксер не списывает со счетов и Дюбуа, поскольку мощь его ударов, дает некоторый шанс на победу, как это было во множестве предыдущих поединков. Кроме того, у Дюбуа лучшая физическая подготовка, которая пригодится во второй половины поединка, если, конечно, «он выдержит стартовый натиск Джошуа».

Сиренко акцентировал:

Я склоняюсь к тому, что бой завершится досрочно, так как мы увидим двух «нокаутеров» в ринге.

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